Власти Ростовской области заявили о росте группировки сил тушения пожара до 589 человек

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Почти до 600 человек была увеличена группировка тушения лесного пожара в Верхнедонском районе Ростовской области, заявил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

"Количество задействованных в ликвидации природного пожара в Верхнедонском районе возросло до 589, количество техники – до 124 единиц", – сообщил он "Интерфаксу".

Артемов также рассказал о создании межведомственного оперативного штаба, добавив, что в тушении пожара участвуют силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС и добровольцы.

По его словам, в настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

