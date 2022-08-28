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Происшествия

15:55

В кабмине РФ сообщили, что пожары в Рязанской области не затронули торфяники

происшествияпожаррегионы

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Торфяники не были затронуты в результате лесных пожаров в Рязанской области, сообщается на сайте правительства.

"Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", – говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что пожары остаются локализованными, при этом наблюдается сложная ситуация с задымлениями, которые возникли в результате работ по встречному отжигу.

Кроме того, населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, в настоящее время в безопасности.

Также в правительстве сообщили о локализации пожаров и отсутствии открытого горения в Нижегородской области и Марий Эл. Работы по борьбе с задымлением и ликвидации последствий пожаров продолжаются.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Рязанской области увеличилась за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров на территории пяти муниципальных образований. До этого Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

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