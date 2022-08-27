Площадь пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась почти на 1,8 тыс га

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В Рязанской области площадь природных пожаров на территории пяти муниципальных образований увеличилась за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По состоянию на 11.00 мск субботы, площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области – 19,28 тысячи гектаров", – сказал собеседник агентства.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

