Площадь пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась почти на 1,8 тыс га

11:44
Фото: 62.mchs.gov.ru
В Рязанской области площадь природных пожаров на территории пяти муниципальных образований увеличилась за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"По состоянию на 11.00 мск субботы, площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области – 19,28 тысячи гектаров", – сказал собеседник агентства.
Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.
По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.
Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.
Дымка от рязанских пожаров начала рассеиваться в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: