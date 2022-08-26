Спасатели ликвидировали верховые лесные пожары под Рязанью

12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Силы МЧС полностью ликвидировали верховые лесные пожары в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы", – заявили в МЧС.
В настоящий момент, по данным ведомства, в Рязанской области действуют семь очагов возгорания, три из них локализованы на площади 150 гектаров. Спасатели продолжают бороться с огнем протяженностью 11 километров на севере региона.
При этом в МЧС не исключили, что новые очаги возгорания могли возникнуть по причине поджога.
"Изначально, как установлено, поджоги не были причиной лесных пожаров в Рязанской области, но сейчас появились факты, указывающие на то, что рядом с уже действующими очагами в районе фронта пожара происходят поджоги", – добавил собеседник агентства.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Рязанской области Павел Малков сообщил, что силам МЧС удалось сдержать огонь лесных пожаров на самом сложном направлении. По его словам, в настоящее время ситуация с пожарам находится под полным контролем.
Накануне в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о помощи московских спасателей в борьбе с огнем в Рязанской области
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