Спасатели ликвидировали верховые лесные пожары под Рязанью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Силы МЧС полностью ликвидировали верховые лесные пожары в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы", – заявили в МЧС.

В настоящий момент, по данным ведомства, в Рязанской области действуют семь очагов возгорания, три из них локализованы на площади 150 гектаров. Спасатели продолжают бороться с огнем протяженностью 11 километров на севере региона.

При этом в МЧС не исключили, что новые очаги возгорания могли возникнуть по причине поджога.

"Изначально, как установлено, поджоги не были причиной лесных пожаров в Рязанской области, но сейчас появились факты, указывающие на то, что рядом с уже действующими очагами в районе фронта пожара происходят поджоги", – добавил собеседник агентства.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Рязанской области Павел Малков сообщил, что силам МЧС удалось сдержать огонь лесных пожаров на самом сложном направлении. По его словам, в настоящее время ситуация с пожарам находится под полным контролем.

Накануне в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.