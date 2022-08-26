МЧС удалось сдержать пламя на самом сложном направлении под Рязанью

10:58
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
В Рязанской области силам МЧС удалось сдержать огонь лесных пожаров на самом сложном направлении, в настоящее время ситуация взята под полный контроль экстренных служб, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков. Об этом сообщает ТАСС.
"Огонь на самом сложном направлении точно сдержан. Поэтому всю ситуацию можно охарактеризовать в целом как полностью контролируемую", – сказал он.
По словам Малкова, ранее пожарным приходилось сдерживать огонь на разных очагах, распределяя свои силы по наиболее острым направлениям.
"То есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе, и ситуация абсолютно контролируемая", – пояснил он.
Тем не менее, по данным экстренных служб, огонь в Рязанской области за сутки прошел еще 2,6 тысячи гектаров.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров под Рязанью за день выросла на 14% и в настоящее время составляет 17,48 тысячи гектаров.
Накануне в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Общая площадь пожаров в России превысила 120 тысяч гектаров
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