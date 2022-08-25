Собянин назвал ситуацию с природными пожарами в Рязанской области сложной

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В Рязанской области ситуация с природными пожарами остается сложной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, две минерализованные полосы дадут возможность остановить пожар на севере.

"Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили", – приводит слова мэра Москвы "Интерфакс".

Собянин подчеркнул, что пожары локализуют в течение одного-двух дней, а после их потушат. Он добавил, что практически во всех поселениях региона, где есть лесные пожары, работают подразделения из Москвы. По его словам, в общей сложности речь идет об около 9 000 человек.

Собянин вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министром чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым и министром природных ресурсов Александром Козловым приехали в Рязанскую область из-за сложной обстановки с лесными пожарами в регионе.

Площадь пожаров в области увеличилась почти до 15 тысяч гектаров. За сутки она возросла на 3 тысячи гектаров. В общей сложности в регионе действуют шесть лесных пожаров.

Также сообщалось о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в населенных пунктах Спас-Клепики и Верея.

