Собянин и Григоренко отправились на облет пострадавших от пожаров территорий под Рязанью

Сергей Собянин вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министром чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым и министром природных ресурсов Александром Козловым прибыли в Рязанскую область. Визит связан со сложной обстановкой с лесными пожарами в регионе.

Площадь возгорания там выросла примерно на треть. Как сообщают в пресс-службе МЧС, сейчас делегация совершает облет пострадавших территорий.

Москва активно помогает Рязани в тушении пожаров. Из столицы направлено около девяти тысяч специалистов, а также примерно 2,5 тысячи техники, в том числе самолеты и вертолеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



