Парк "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы планируют благоустроить ко Дню города

16:19
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге столицы планируют завершить ко Дню города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Несколько лет назад привели в порядок 3 пруда. Сейчас специалисты занимаются обновлением парковой территории. По словам Бирюкова, в ходе работ планируют расширить дорожно-тропиночную сеть, сделать прогулочные маршруты и входные группы для посетителей, а также разместить спортивные и детские площадки.
"Для безопасности горожан в парке оборудуют системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб, поставят более 150 новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Проведем озеленение: дополнительно высадим 200 деревьев, восстановим газоны и разобьем цветники", – сообщил заммэра.
Также для посетителей парка обустроят 7 многофункциональных спортивных площадок: волейбольную, для воркаута, кросс-фита, зону для москвичей старшего возраста, площадку с тренажерами и для игры в настольный теннис, место для занятий паркуром. Кроме того, на территории парка появится площадка для выгула собак, отметил Бирюков.
Наибольшей популярностью парк "Каскад Кировоградских прудов" пользуется у жителей района Чертаново Центральное. Через него проходят пешеходные маршруты от станции метро "Пражская".
Ранее стало известно, что работы по благоустройству также проведут в парке "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе Москвы. Для горожан обустроят удобные дорожки, установят фонари, скамейки и урны.
Все желающие смогут воспользоваться спортивным оборудованием, которое также установят в рамках программы благоустройства. Для любителей спорта сделают зону с тренажерами и турниками для воркаута, площадку для игры в стритбол, проложат дорожку для бега, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: