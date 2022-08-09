Парк "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы планируют благоустроить ко Дню города

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге столицы планируют завершить ко Дню города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Несколько лет назад привели в порядок 3 пруда. Сейчас специалисты занимаются обновлением парковой территории. По словам Бирюкова, в ходе работ планируют расширить дорожно-тропиночную сеть, сделать прогулочные маршруты и входные группы для посетителей, а также разместить спортивные и детские площадки.

"Для безопасности горожан в парке оборудуют системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб, поставят более 150 новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Проведем озеленение: дополнительно высадим 200 деревьев, восстановим газоны и разобьем цветники", – сообщил заммэра.

Также для посетителей парка обустроят 7 многофункциональных спортивных площадок: волейбольную, для воркаута, кросс-фита, зону для москвичей старшего возраста, площадку с тренажерами и для игры в настольный теннис, место для занятий паркуром. Кроме того, на территории парка появится площадка для выгула собак, отметил Бирюков.

Наибольшей популярностью парк "Каскад Кировоградских прудов" пользуется у жителей района Чертаново Центральное. Через него проходят пешеходные маршруты от станции метро "Пражская".

Ранее стало известно, что работы по благоустройству также проведут в парке "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе Москвы. Для горожан обустроят удобные дорожки, установят фонари, скамейки и урны.

Все желающие смогут воспользоваться спортивным оборудованием, которое также установят в рамках программы благоустройства. Для любителей спорта сделают зону с тренажерами и турниками для воркаута, площадку для игры в стритбол, проложат дорожку для бега, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.