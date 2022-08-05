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14:47

Собянин рассказал о комплексном развитии города по программе "Мой район"

мэр Москвыгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в ходе выступления на форуме "Мой район", который проходит в Гостином дворе, рассказал, что около 95% москвичей выбирают образовательное учреждение для детей около дома.

"Не менее важно, чтобы в каждой школе было качественное образование, чтобы наши дети независимо от того, в какой школе и в каком районе они живут, получали бы классное образование и имели возможность поступать в ведущие вузы нашей страны. Сегодня можно сказать, что в Москве откровенно плохих школ уже нет", – отметил мэр.

Собянин также рассказал, что в каждом районе города есть своя поликлиника. По его словам, в столице на месте старых поликлиник строят новые.

"Мы пытались улучшать ситуацию, пока не вышли на решение, что вместо старой поликлиники надо построить, по сути дела, новую, даже не ремонтировать, а построить новую. Попробовали на несколько поликлиниках – ничего не получилось: два-три года, четыре года идет ремонт. В конце концов научились за 9-10 месяцев создавать новую поликлинику на месте старой", – пояснил мэр.

Глава города добавил, что уже в будущем году в Москве появится 200 новых поликлиник.

В настоящее время, по его словам, 90% москвичей имеют парки, скверы в шаговой доступности. Проведены работы по благоустройству 36 набережных.

"Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий", – отметил Собянин.

Глава города рассказал и о дорожном строительстве. Он подчеркнул, что благодаря строительству хорд, которые проходят через 56 районов столицы, примерно на 20% снизится объем вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, Собянин сообщил, что новые станции метро и МЦК появились в 66 районах столицы. Он также отметил, что благодаря строительству БКЛ 26 районов города получат дополнительные станции.

"Сегодня Большая кольцевая линия, помимо того, что она в принципе разгрузит все центральные радиальные направления метро, она придет в 26 районов", – сказал мэр.

Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Собянин: восемь городских поликлиник открылись после реконструкции

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Сюжет: "Мой район"

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