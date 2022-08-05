Шесть новых школ построят в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город без торгов предоставил застройщикам в аренду шесть земельных участков для строительства школ в пяти административных округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С января по июнь Москва заключила с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 гектара. На них в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов построят шесть школ.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что новые образовательные объекты появятся в течение пяти лет. Учиться в них смогут свыше трех тысяч детей.

В частности, на севере столицы – в районе Ховрино на Петрозаводской улице и в Беговом районе на улице Правды – построят учебные корпуса на 350 и 400 учащихся. На востоке города – в Косино-Ухтомском районе на Салтыковской улице – появится школа на 550 мест с дошкольным отделением для 225 детей.

В Зеленограде появится школа на 300 мест, на западе столицы – на улице Академика Анохина – учиться в новом образовательном учреждении смогут 350 детей. А здание в поселении Щаповском в ТиНАО будет рассчитано на 800 школьников и 150 дошкольников.

Накануне Сергей Собянин осмотрел новые детский сад и школу в Орехове-Борисове Южном. Он подчеркнул, что готовность обоих объектов является высокой, но необходимо продолжать работу, чтобы своевременно сдать их в эксплуатацию.

По словам руководителя территориального управления "ПИК" Дмитрия Красильникова, разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию уже выдано со стороны Мосгосстройнадзора. До конца августа, по словам специалиста, объект будет доработан.

Новый детский сад располагается в жилом комплексе на Ясеневой улице. Он рассчитан на 345 детей и начнет работу с 1 сентября 2022 года. Школа, построенная в том же районе, сможет принять до 825 учеников, а ее открытие ожидается в 2023 году.

