Собянин представил планы развития районов Северное и Южное Бутово

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Расположение районов Северное и Южное Бутово за пределами МКАД долгие годы было их основной проблемой, однако все изменилось после расширения Москвы в 2012 году. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Замкадное" расположение оставалось главной проблемой этих районов, особенно для работающих людей. Но, как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Расширение города в 2012 году радикально изменило ситуацию, поставив Бутово в центр активно развивающейся территории Новой Москвы", – отметил мэр.

Он добавил, что недавно у местных жителей появился многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Это одна из лучших больниц страны. А в ближайшие годы планируется создать одноименный деловой центр, который станет аналогом "Москва-Сити" для новых территорий столицы.

Также градоначальник обратил внимание на развитие транспортной инфраструктуры. Так, близ жилых кварталов Южного Бутова будет построена станция "Потапово" Сокольнической линии метро, благодаря чему местным жителям станет проще добираться до делового центра "Коммунарка". В 2014 году была продлена Бутовская линия метро, а в последние годы в районах заработал второй Московский центральный диаметр.

Продолжается и строительство новых дорог. Была завершена реконструкция Варшавского шоссе, а в 2023 году будет завершен Московский скоростной диаметр, который станет альтернативой для выезда из районов Бутова. Кроме того, улучшить транспортную ситуацию призвана будущая трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая разгрузит развязку МКАД в районе улицы Поляны.

"Бутово – район с хорошей экологией и большими лесными массивами, благоустройство которых является предметом нашей постоянной заботы. Зеленым сердцем Южного Бутова стал огромный ландшафтный парк – проект, в который его авторы вложили частичку своей души", – продолжил мэр.

Там привели в порядок водоемы, оборудовали смотровые площадки и причал. Местные жители могут там рыбачить – специально для этого в пруды запустили мальков. Также благоустройство прошло в "Парке в пойме реки Битцы", где появились прогулочный маршрут вдоль набережных, детские и спортивные площадки, всесезонное футбольное поле.

В жилом квартале 2А появилась пешеходная зона, на Старокачаловской улице – спортивный кластер. Сейчас по просьбе ветеранов в районе улицы Адмирала Руднева создается Аллея Славы. Продолжается реконструкция футбольного поля на Ратной улице. Также планируется привести в порядок Большой и Нижний Качаловский пруды.

В Северном и Южном Бутове, как и в других районах столицы, реализуется программа реновации. В рамках нее новые квартиры получат порядка четырех тысяч человек: сейчас идет заселение в три новостройки.

Кроме того, в районах активно развивается социальная инфраструктура. В последние годы там построили три детских сада и четыре школы, планируется строительство еще одного детсада. Была проведена реконструкция детской городской поликлиники № 118 и ее первого филиала на Скобелевской улице. В скором времени после капитального ремонта откроются поликлиники № 121 и 118, а также четыре их филиала.

Физкультурно-оздоровительные комплексы появились на Бунинской аллее и Бартеневской улице. Капитальный ремонт прошел в спорткомплексах "Рекорд", "Изумрудный", Ледовом дворце "Метеор" и Центре спортивных единоборств "Северное Бутово". А на бульваре Дмитрия Донского идет строительство бассейна.

Также в районах появились две фестивальные площадки: на улице Адмирала Руднева и на бульваре Дмитрия Донского. А на Южнобутовской улице открылась межрегиональная ярмарка.

"Реализация программы «Мой район» продолжается, а значит, комфорт городской среды и качество жизни в Северном и Южном Бутове будут расти и дальше", – подытожил градоначальник.

Ранее сообщалось, что до 2026 года в Москве благоустроят 11 набережных до 2026 года. Так, уже в четвертом квартале текущего года завершится благоустройство набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК. Также до конца текущего года в порядок приведут Симоновскую набережную от Крутицкой набережной до Восточной улицы.

