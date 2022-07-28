Более 80% соцобъектов Москвы подготовили к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К отопительному сезону в Москве подготовили около 7,2 тысячи социальных объектов, что составляет более 80% от общего плана, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия проведут в установленный срок.
Подготовке школ, детских садов, больниц, поликлиник и других объектов уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь.
На сегодняшний день к зиме уже готовы почти 4,8 тысячи объектов образования и науки, 1,6 тысячи объектов здравоохранения, 410 объектов культуры и 278 спортивных учреждений.
Столичные коммунальщики завершат подготовку к новому отопительному сезону к 1 сентября. В общей сложности к холодам будет подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая около 34 тысяч жилых строений.
"Это наш город": подготовка к отопительному сезону завершится 1 сентября
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