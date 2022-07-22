Подготовка к отопительному сезону в Москве завершится к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные коммунальщики завершат подготовку к новому отопительному сезону к 1 сентября. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке города к осенне-зимнему периоду и старту отопительного сезона. В настоящее время завершена подготовка более 23,1 тысячи многоквартирных жилых домов, что составляет почти 70% от плана", – отметил он.

По словам Бирюкова, в общей сложности к холодам будет подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая около 34 тысяч жилых строений. На данный момент уже выполнено 10,5 тысяч километров теплосетей.

Заммэра пояснил, что с конца весны по осень на сетях специалисты осуществляют температурные и гидравлические работы, чтобы выявить неполадки и в дальнейшем исключить повреждения в отопительный сезон, обеспечив штатное теплоснабжение горожан.

"Энергетики уже отремонтировали 96 тепловых станций и котельных, 5,3 тысячи тепловых пунктов, более 99 километров воздушных и 62,4 километра кабельных линий электропередачи, 795 силовых трансформаторных подстанций", – уточнил Бирюков.

"Мосводоканал", в свою очередь, осмотрел 11,3 тысячи километров водопроводных и 4,8 тысячи километров канализационных сетей, выполнил ремонт 126 пожарных гидрантов и свыше 2,5 тысяч колодцев. А "Мосгаз" закончил работы на 838 километрах наружных газопроводов и перестроил еще 32 километра.

Ранее в столице обновили около 16 миллионов квадратных метров асфальта в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, были завершены работы на 310 объектах, в том числе Рязанском проспекте, улице Таганской и Народного Ополчения, проспекте Мира, ряде участков Бульварного кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.