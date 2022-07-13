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Москва 24

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10:56

В Москве подготовили более половины тепловых сетей к осенне-зимнему сезону

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве провели подготовку к предстоящему отопительному сезону. Благодаря подобным работам специалисты могут своевременно выявить проблемные участки сетей и оперативно устранить неполадки. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 60% сетей, все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок – к 1 сентября", – прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ежегодный план летних профилактических работ также входят замена трубопроводов, ремонт тепловых станций, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Важно, что на время проведения работ в жилых домах возможно временное прекращение подачи воды. Узнать о графике отключения водоснабжения в доме можно на портале mos.ru, на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru.

Ранее сообщалось , что в Москве проверили более 50% газового оборудования. В столице его используют около двух миллионов семей. Специалисты Мосгаза проводят проверку газового оборудования ежегодно.

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