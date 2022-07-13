Свыше 7 млн рецептов на бесплатные лекарства выписали в Москве за полгода

Москвичи за полгода получили бесплатные лекарства на 23 миллиарда рублей. Аптеки обеспечили около 7,3 миллиона рецептов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Такими льготами сейчас пользуются 1,7 миллиона человек. В списке числятся самые эффективные препараты. Их всего около трех тысяч наименований. Перечень составляют специалисты-медики. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.