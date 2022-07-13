Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 13 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Температура в дневные часы составит в Москве 24...26 градусов, по области – 21...26 градусов. Ветер южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве установится комфортная погода. Небольшие кратковременные дожди обусловят благоприятный кислородный режим, УФИ не очень высокий (в дневные часы 4–5).
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прохладная погода сохранится в столице до конца второй декады июля. К выходным температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы.
По его словам, температура воздуха в городе уже начала снижаться. Так, 12 июля столбики термометров опустились на 7–8 градусов по сравнению с показателями предыдущего дня.
До этого сообщалось, что понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем лета в столице. Воздух на главной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 прогрелся до 32,2 градуса. Предыдущий максимум отмечался 27 июня – 32,1 градуса. Температурный рекорд дня был установлен 11 июля 1996 года. Тогда воздух в Москве прогрелся до 35,6 градуса.
Москвичам рассказали о погоде 13 июля
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