В ГД предложили внести поправки в закон о страховых пенсиях

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Депутаты планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении вдвое засчитываемого страхового стажа во время периода ухода за ребенком. Об этом сообщает RT.
"Законопроектом в целях улучшения пенсионного обеспечения родителей предлагается внести изменения в статью 15 Федерального закона "О страховых пенсиях", согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 – в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 – за вторым, 10,8 – за третьим или четвертым ребенком", – следует из пояснительной записки к проекту.
Согласно нынешнему законодательству данные коэффициенты составляют 1,8 в отношении периода ухода за первым ребенком, 3,6 – за вторым, 5,4 – за третьим или четвертым ребенком.
Таким образом, при рождении и воспитании четырех и более детей граждане смогут получить 48,6 балла, что составляет 5217,7 рубля в текущем году.
Как отметили авторы законопроекта, вступление в силу документа запланировано на 1 января 2023 года. Его принятие поспособствует увеличению пенсионного обеспечения родителей, а также будет стимулировать рождаемость в стране.
В настоящее время время ухода за более чем четырьмя детьми не учитывается.
Ранее сообщалось, что в России обсуждают детали возможных изменений в рамках новой пенсионной реформы.
Предполагается, что для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства гражданам придется вкладывать свои средства в негосударственные пенсионные фонды минимум на 10 лет. И только в этом случае гражданин сможет получить свои налоговые льготы и софинансирование. По информации источников издания, такой механизм позволит обеспечить долгосрочность инвестиций.
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