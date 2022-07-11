В Госдуму планируют внести проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов, передает РИА Новости.
"Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены, – это и обязательное возвращение пенсионного возраста, и индексация пенсий рабочим пенсионерам", – сказал он во время пресс-подхода.
Политик пояснил, что парламентарии намерены вновь внести проект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин – до 55.
Миронов также сообщил, что фракция планирует внести в ГД проект об установлении подоходного налога в 18% для тех, чей доход составляет более 50 миллионов рублей.
Ранее Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить российских пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию унаследованного жилья. Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
По словам депутата, часто пожилые люди оказываются в ситуации наследования в случае смерти супруга. При этом соответствующая госпошлина на регистрацию имущества для многих пенсионеров является значительной тратой: сейчас ее размер составляет 2 тысячи рублей.
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