Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российских аптеках нет дефицита лекарственных препаратов, утверждает Росздравнадзор в своей официальной группе "ВКонтакте".

По результатам мониторинга онлайн-запросов пользователей в Сети на наличие лекарств в аптеках, проведенного сайтами-агрегаторами, ведомство установило, что в России не наблюдается дефицита лекарств.

"На каждое введенное название препарата пользователь получил ответ о его наличии в интернет-аптеках (безрецептурные лекарства) или же получил возможность оформить бронь на приобретение препарата рецептурного отпуска в ближайшей аптечной организации", – говорится в публикации.

Ранее Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным заявил, что иностранные фармацевтические компании за деньги продвигают свои лекарства в РФ.

Чиханчин, в свою очередь, отметил, что совместно с ФСБ проводится работа над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, продающих свои препараты через российских врачей. Они привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников уже в 30 субъектах России, добавил он.

