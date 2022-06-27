Путин: иностранные фармкомпании проталкивают свои лекарства на российский рынок

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Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным заявил, что иностранные фармацевтические компании за деньги продвигают свои лекарства в РФ. Его слова передает РИА Новости.

"Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", – отметил Путин.

Юрий Чиханчин, в свою очередь, заявил, что совместно с ФСБ проводится работа над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, продающих свои препараты через российских врачей.

"Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах", – заявил Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, зарубежные фармацевтические компании "проталкивали" свои лекарства, платя за это довольно большие деньги.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами для борьбы с окололегальными рынками сбыта и производством контрафактной алкогольной продукции. Займется этим Центр развития перспективных технологий совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, сейчас РАР видит движение спирта до производителя лекарств. Когда же спирт для создания препаратов становится фармсубстанцией, его уже невозможно контролировать.

