Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами для борьбы с окололегальными рынками сбыта и производством контрафактной алкогольной продукции, сообщает газета "Известия".
Займется этим Центр развития перспективных технологий совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, сейчас РАР видит движение спирта до производителя лекарств. Когда же спирт для создания препаратов становится фармсубстанцией, его уже невозможно контролировать.
Юсупов подчеркнул, что, когда Росалкогольрегулирование получит доступ к данным системы маркировки товаров "Честный знак", оно сможет прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя. Ожидается, что это полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях.
Эксперты отмечают, что появление окололегального канала сбыта спирта несет массу рисков: это касается вреда здоровью потребителей, причинения экономического ущерба добросовестным производителям и государству. За год из-за контрафактной алкогольной продукции умирают десятки человек.
"Усиление контроля в этой отрасли нужно, потому что известны случаи использования лекарств в качестве основы при производстве контрафактного алкоголя", – объяснил руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что свободная продажа спиртосодержащих лекарств должна быть запрещена.
Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин до этого направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой поручить ведомствам выработать позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств в России.
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