В Минздраве высказались против свободной продажи спиртосодержащих лекарств в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что свободная продажа спиртосодержащих лекарств должна быть запрещена.

"Только по рецепту, только в маленьких объемах, вот моя позиция", – цитирует Брюна РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин ранее направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой поручить ведомствам выработать позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств в России.

До этого Брюн предупредил, что горячие алкогольные напитки несут значительные риски, поскольку высокая температура ускоряет процесс опьянения и может вызвать ожоги.

