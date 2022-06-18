Развитие медицины в РФ идет в полной мере, несмотря на сложности – Путин

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Развитие медицины в РФ осуществляется в полной мере, хоть властям и приходится сталкиваться с определенными сложностями в этой сфере. Об этом заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии новых объектов здравоохранения в регионах РФ.

"Несмотря на текущие сложности, в полном объеме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских комплексов", – сказал президент.

По его словам, врачи и другой медперсонал должны иметь возможность трудиться в современных условиях, чтобы эффективно оказывать помощь гражданам. Важной задачей руководства страны, считает глава государства, является повышение качества и доступности предоставляемых медуслуг.

В этих целях в России оказывается поддержка ученым, научным центрам, сопряженным с медициной сферам промышленности, подытожил Путин.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о снижении показателя смертности в стране. По его словам, заболеваемость коронавирусом в РФ по-прежнему достаточно высокая, однако смертность уже вернулась к допандемийному уровню.

Он отметил, что общий вектор развития медицины в России задает поставленная президентом задача по достижению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

