Показатели смертности в РФ опустились ниже допандемийного уровня – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о снижении показателя смертности в стране, передает ТАСС.
"Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но страна вернулась (к уровню. – Прим. ред.) ниже допандемийного периода", – заявил глава Минздрава, выступая на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук (РАН).
Мурашко отметил, что общий вектор развития медицины в России задает поставленная президентом Владимиром Путиным задача по достижению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
Министр подчеркнул, что современные вызовы требуют быстрых побед. А это невозможно без прочного научного фундамента и консолидации всех имеющихся в стране компетенций.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила о сокращении на два года продолжительности жизни людей в период пандемии коронавируса. Сейчас этот показатель ниже 71 года, причем снижение произошло впервые с 1950 года.
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