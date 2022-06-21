В Госдуме выступили за упрощение регистрации новых лекарств в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуме планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, который ускорит процесс регистрации в России новых лекарств. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на члена думского комитета по охране здоровья Александра Петрова.

По его словам, упростить регистрацию лекарств предполагается за счет сокращения бюрократических процедур, перехода на электронный документооборот, а также ускоренного вывода на рынок отдельных препаратов.

Помимо этого, инициатива предусматривает разработку системы разделения лекарств на две группы. В первую группу войдут лекарства, для которых уместна стандартная регистрация. Во вторую отнесут те лекарства, которые необходимо быстро ввести на рынок в связи с рядом обстоятельствами.

Ранее Владимир Путин заявил, что развитие медицины в РФ осуществляется в полной мере, хоть властям и приходится сталкиваться с определенными сложностями в этой сфере. По его словам, врачи и другой медперсонал должны иметь возможность трудиться в современных условиях, чтобы эффективно оказывать помощь гражданам.

Важной задачей руководства страны, считает глава государства, является повышение качества и доступности предоставляемых медуслуг. В этих целях в России оказывается поддержка ученым, научным центрам, сопряженным с медициной сферам промышленности, подытожил Путин.

До этого сообщалось, что в России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами для борьбы с окололегальными рынками сбыта и производством контрафактной алкогольной продукции. Займется этим Центр развития перспективных технологий совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, сейчас РАР видит движение спирта до производителя лекарств. Когда же спирт для создания препаратов становится фармсубстанцией, его уже невозможно контролировать.

