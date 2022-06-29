Врач назвала главные преимущества электронных рецептов на лекарства

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Заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской центральной больницы Вера Максютина рассказала о процессе выписки электронного рецепта.
Как сообщает "Радио 1", после осмотра врач определяет необходимые для пациента препараты и вносит их в электронную систему, где сразу же устанавливает их наличие в аптеках.
"Пациенту не придется объезжать аптеки в поисках медикаментов, он сразу пойдет туда, куда нужно. А аптека в режиме онлайн видит этот выписанный рецепт, поэтому нет необходимости использовать бумажные носители", – добавила Максютина.
В январе в Москве запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. Инициатива была одобрена Сергеем Собяниным. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан.
Ознакомиться со списком коммерческих аптек, предоставляющих лекарственные средства по льготным электронным рецептам, можно на сайте столичного Депздрава, а также в электронной медицинской карте на портале mos.ru, мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и информационных киосках поликлиник. Кроме того, в электронной медицинской карте в разделе "Мои рецепты" представлена полная информация о выписанных рецептурных документах.
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