Ракова: москвичи оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные коммерческие аптеки обслужили уже более 3 тысяч льготных электронных рецептов в рамках пилотного проекта по выдаче бесплатных лекарств, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что москвичи теперь могут выбрать препарат конкретного производителя, доплатив лишь разницу в цене. Ракова отметила, что такие изменения сделали процесс получения льготных лекарств более удобным для горожан, а также предоставили возможность аптекам увеличить оборот.

"К проекту присоединилось уже более 350 частных аптек. При этом важно, что горожане могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Таким образом можно сэкономить от 10 до 50% стоимости. Мы видим, что жители столицы оценили новшество – 30% предпочитают взять препарат привычного производителя с доплатой", – сообщила вице-мэр.

Коммерческие аптечные сети получили возможность присоединиться к проекту в январе. Для того чтобы принять участие в программе, организация должна обладать действующей лицензией на осуществление фармацевтической деятельности в столице и быть подключена к ЕМИАС, ежедневно оповещая власти о наличии препаратов. Кроме того, аптека не должна быть уличена в нарушении административных, уголовных и других правовых норм, а также находиться в процессе банкротства. Все участники проекта получают компенсацию стоимости отпущенных лекарств за счет бюджета города.

Ознакомиться со списком коммерческих аптек, предоставляющих лекарственные средства по льготным электронным рецептам, можно на сайте столичного Депздрава, а также в электронной медицинской карте на портале mos.ru, мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и информационных киосках поликлиник. Кроме того, в электронной медицинской карте в разделе "Мои рецепты" представлена полная информация о выписанных рецептурных документах.

В январе в Москве запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. Инициатива была одобрена Сергеем Собяниным. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан.