Восьмилетний мальчик ранил ножом 15-летнюю сестру в Ингушетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восьмилетний мальчик во время ссоры ранил ножом свою 15-летнюю сестру в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 26 апреля в 13:00 в квартире дома, расположенного на улице Московской в Назрани. Между восьмилетним ребенком и 15-летней сестрой произошел конфликт, в результате которого мальчик взял нож и нанес ранение девочке.

В результате пострадавшую доставили в реанимацию с ранением в области груди. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медпомощь.

Следователи между тем начали проверку по факту этого происшествия. Сотрудники СК уже допросили родных пострадавшей и изъяли кухонный нож.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заключили в ведомстве.

Ранее старшеклассник из Петрозаводска напал с ножом на двух несовершеннолетних девушек из-за конфликта, вспыхнувшего между ними. Пострадавших госпитализировали, а по факту этого инцидента полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленника задержали.

