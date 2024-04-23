Школьник изрезал ножом двух девушек в Петрозаводске

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Полиция задержала старшеклассника из Петрозаводска, который, предположительно, напал с ножом на двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД по Карелии.

По данным полиции, школьник пришел домой к своей 15-летней подруге. В то время у нее в гостях была их общая знакомая – 17-летняя девушка. В какой-то момент, как рассказали в МВД, между ними вспыхнул конфликт, школьник взял нож и ударил им знакомых. Пострадавших госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мать одной из школьниц рассказала, что задержанный ранее не проявлял никаких агрессивных действий в сторону ее дочери. В издании подчеркнули, что нападавшим является девятиклассник финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота.

"Коммуникабельный, общительный, неконфликтный, поэтому для нас это стало большой неожиданностью", – рассказала директор учебного заведения Наталья Баркалова.

Она указала, что он хорошо учился, никогда не нарушал правил поведения, а также рос в многодетной семье, которая тоже никогда не вызывала вопросов или претензий.

Ранее столичные полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении с ножом на двоих пассажиров в метрополитене Москвы. Инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро.

