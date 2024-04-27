Кабмин РФ на год продлил обязательную продажу валютной выручки

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Правительство России утвердило постановление о продлении до 30 апреля 2025 года требования по репатриации иностранной валюты (возвращении денег в иностранной валюте на территорию РФ. – Прим. ред.) и обязательной продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для некоторых российских экспортеров. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина РФ.

Уточняется, что решение поспособствует сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского рынка финансов. Требование относится к определенному перечню экспортеров, который состоит из 43 групп компаний, задействованных в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Компании должны зачислять на свои счета в кредитных организациях РФ не менее 80% иностранной валюты, полученной от своих внешнеторговых контрактов. Согласно постановлению, срок зачисления экспортерами валютной выручки на счета увеличен с 90 до 120 дней со дня передачи нерезидентам товаров.

Такое требование было введено указом Владимира Путина в октябре 2023 года. Мера уже помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения необходимого уровня валютной ликвидности. Требование покрыло дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию.

Ранее ЦБ РФ изменил механизм получения банками разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Кредитные организации теперь не должны предоставлять в Центробанк заключения об установленных критериях повреждений одновременно с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных банкнот.