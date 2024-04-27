ФИПИ опубликовал открытые варианты КИМ ЕГЭ-2024

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытые варианты контрольно-измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2024 года на своем сайте. Об этом сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что были опубликованы варианты по 15 предметам. Они оказались в числе предложенных участникам досрочного периода сдачи экзамена. Как отметили в Рособрнадзоре, благодаря опубликованным вариантам КИМ ученики школ смогут дополнительно подготовиться к сдаче ЕГЭ.

На сайте ФИПИ выпускникам предлагается один вариант по каждому из предметов. Также там появился раздел "Навигатор подготовки", в котором размещены методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ. В них присутствуют советы разработчиков экзамена и сведения для организации индивидуальной подготовки.

"В материалах рассмотрены новые типы заданий ЕГЭ 2024 года, даны рекомендации по их выполнению, а также приведены тренировочные задания новых типов, ответы на них и критерии оценивания", – говорится в сообщении.

В частности, в разделе есть ссылки на учебники и уроки "Российской электронной школы", а также видеоконсультации от разработчиков экзаменационных материалов.

22 апреля в РФ завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Организационно-технологических сбоев не было. Экзамены проходили с 22 марта по 22 апреля. Сдали их около 2,5 тысячи человек.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету. Президент распорядился позволить ученикам пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов по их выбору и использовать новые результаты при приеме в вузы. Ответственным за поручение стал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

