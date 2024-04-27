Всероссийская акция "Стена Памяти" начнется в Музее Победы 1 мая

Фото: victorymuseum.ru

Всероссийская акция "Стена Памяти" в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в Музее Победы 1 мая. Об этом заявила пресс-служба учреждения.

По информации Музея Победы, в Зале Полководцев будет размещен стенд "Стена Памяти" и все желающие смогут в период с 1 по 9 мая прикрепить портрет родственника, который принимал участие в битве.

Также в пресс-службе заявили, что такие стенды разместят не только по всей России, но и за границей. После 9 мая фотографии будут направлены во всероссийский исторический проект "Лица Победы".

"Информацию о героях и их фотографии можно будет увидеть не только на сайте проекта, но и в мультимедийном зале в Музее Победы на Поклонной горе", – заключили в Музее Победы.

Ранее депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что общероссийская акция "Бессмертный полк" может пройти с 1 по 12 мая, в том числе на общественном, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти". По ее словам, центральный штаб "Бессмертного полка" подготовил письма и обратился в учреждения, предприятия, заводы, фабрики, министерства и ведомства, для того чтобы организовать форматы памяти, связанные с родственниками сотрудников этих организаций.

