Депутаты внесли в ГД законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Документ был размещен в думской электронной базе.

Проект предлагает дополнить Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Так, мигранты не смогут менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, покупать имущество и заключать браки.

Помимо этого, подпавшие под закон иностранные граждане войдут в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь государственные органы, юридические и физические лица.

Также, согласно документу, органы внутренних дел получат право проникать в помещения мигрантов, в отношении которых введен режим высылки.

Более того, закон предлагает устанавливать местонахождение иностранца, применять технические средства, проверять любые документы нелегальных мигрантов и согласовывать маршрут их следования до пункта пропуска через границу.

"Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан <...> до 90 суток в течение года", – добавляется в сообщении.

Для сохранения права на въезд в страну законопроект обязует иностранного гражданина уважать традиционные ценности и не вмешиваться в госполитику.

В свою очередь, один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин рассказал РИА Новости, что документ могут рассмотреть в приоритетном порядке на следующем заседании совета нижней палаты Федерального собрания, которое состоится 6 мая. После этого законопроект представят в профильном комитете и внесут на первое чтение, указал парламентарий.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами. По его словам, спровоцированные рукотворными кризисами потоки иностранцев формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.

