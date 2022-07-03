В ГИБДД предложили создать реестр лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил о необходимости создать реестр лекарств, прием которых запрещает управлять автомобилем.
"Мы сейчас Минздраву говорим, что первое, что надо, – это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять. У нас в правилах написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию", – цитирует его ТАСС.
По словам начальника управления ГИБДД, нужно также четко прописывать запрет на вождение машины при приеме определенных лекарств. "Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время "не рекомендуем" – нет четкого запрета", – пояснил он.
Ранее Верховный суд России отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав после того, как он сел за руль после приема сердечного препарата на основе фенобарбитала.
Истец не пропустил пешеходов. Когда его остановили сотрудники ГИБДД и проверили на состояние опьянения, то освидетельствование нашло следы психотропного вещества из группы барбитуратов.
По словам мужчины, отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит праву на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленному в Конституции. Однако суд постановил, что законодательство в сфере дорожного движения запрещает управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины.
Верховный суд также напомнил, что в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства должны быть внесены сведения о возможном влиянии препарата на способность управлять автомобилем.
Верховный суд РФ подтвердил запрет садиться за руль после приема сердечного препарата
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