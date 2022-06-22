Кабмин РФ предложил сообщать в МВД об изменениях в состоянии здоровья водителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий совершенствование обмена информацией о состоянии здоровья водителей между МВД и Минздравом России. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Данная инициатива позволит своевременно отстранять от управления транспортными средствами автомобилистов с медицинскими противопоказаниями к вождению.
Авторы проекта отмечают, что в настоящее время указанные министерства данными не обмениваются. В результате граждане, у которых выявили противопоказания для работы водителем, продолжают управлять транспортным средством до истечения срока действия прав.
"В течение последних пяти лет подразделениями Госавтоинспекции на основании судебных решений о прекращения права на управление транспортными средствами лицам, имеющими заболевания, препятствующие безопасному управлению транспортными средствами, были аннулированы более 105,4 тысячи водительских удостоверений. Указанное создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан", – говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект предлагает изменить подходы к системе прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
Согласно документу, данные о выявлении у водителя во время медосмотра или медицинского освидетельствования противопоказаний вносятся в федеральный реестр документов Единой информационной системы в сфере здравоохранения. Автомобилиста в этом случае предложено направлять на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования у профильного врача.
При подтверждении наличия у водителя медицинских противопоказаний выданное до этого медицинское заключение аннулируется, а информация об этом фиксируется в реестре. После чего ему выдается новое медицинское заключение, о котором необходимо сообщать в МВД. Если водитель не пришел на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, то выданное ранее медицинское заключение предлагается аннулировать, а информацию об этом зафиксировать в реестре и проинформировать МВД, говорится в законопроекте.
Данная инициатива даст возможность улучшить межведомственное информационное взаимодействие Минздрава и МВД в этой сфере, подчеркнули в правительстве.
Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами. Новая законодательная норма в случаях тяжких и особо тяжких преступлений также распространяется на водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.
Закон распространяется как на граждан России, так и на представителей стран – участниц ЕАЭС. Уже работающие водители обязаны до 1 марта 2023 года передать работодателям справку о наличии или отсутствии судимости.
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