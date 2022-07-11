В ГД объяснили суть предложенных изменений в законе о страховых пенсиях

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Поправки в закон "О страховых пенсиях" предусматривают увеличение засчитываемых в период ухода за ребенком баллов, в соответствии с которыми рассчитываются пенсионные выплаты. Об этом в беседе с RT рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В соответствии с действующим законодательством баллы начисляются (в рамках оплачиваемой по коэффициентам пенсии. – Прим. ред.), мы предложили количество баллов увеличить", – сказал парламентарий.
По его словам, это позволит снизить число россиян, которые по достижении определенного возраста не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия достаточного количества баллов. Как следствие, в стране вырастет и рождаемость, считает депутат.
Ранее в понедельник стало известно, что депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, согласно которому коэффициенты трудового стажа, засчитываемые в период ухода за ребенком, увеличиваются вдвое: до 3,6 в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 – за вторым, 10,8 – за третьим или четвертым ребенком.
Таким образом, при рождении и воспитании четырех и более детей граждане смогут получить 48,6 балла, что составляет 5217,7 рубля в текущем году.
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