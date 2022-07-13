Свыше 7 млн рецептов на бесплатные лекарства выписали в Москве за I полугодие 2022 года

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Жители Москвы получили более 7 миллионов рецептов на бесплатные лекарства за первое полугодие текущего года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Каждый год мы заблаговременно обеспечиваем закупки лекарств для льготных категорий населения. Каких-либо ограничений при выписке льготных рецептов нет. Только за первые шесть месяцев жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 миллиарда рублей, при этом аптеками было обеспечено около 7,3 миллиона рецептов", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.
Отмечается, что более 1,7 миллиона жителей столицы имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В список лекарств и другой продукции для льготников, который основывается на клинических рекомендациях, включено порядка 3 тысяч наименований. Годовой запас медикаментов был сформирован в апреле, все поставки осуществляются согласно графику.
Потребность в закупках лекарственных препаратов определяют эксперты Депздрава Москвы и представители профессиональных медицинских и пациентских организаций.
Уточняется, что с 2021 года существует возможность получения рецептурных лекарств с помощью QR-кода. Кроме того, получить льготные препараты можно и в коммерческих аптеках с помощью электронного рецепта.
Выписанные рецепты можно посмотреть в своей электронной медицинской карте или в информационном киоске поликлиники.
Ранее Анастасия Ракова сообщила, что столичные коммерческие аптеки обслужили уже более 3 тысяч льготных электронных рецептов в рамках пилотного проекта по выдаче бесплатных лекарств.
Она напомнила, что москвичи теперь могут выбрать препарат конкретного производителя, доплатив лишь разницу в цене. Ракова отметила, что такие изменения сделали процесс получения льготных лекарств более удобным для горожан, а также предоставили возможность аптекам увеличить оборот.
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