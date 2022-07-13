В ПФР рассказали, кто из россиян может "докупить стаж" для пенсии

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Пенсионное страхование в России носит обязательный характер. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию. Об этом агентству "Прайм" рассказали в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

В случае, когда гражданин работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться, он может уплатить взнос и формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.

Кроме того, как отметили в ПФР, взносы могут также делать те, кто работает на себя для того, чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо полностью формировать их с нуля.

Как уточняется, за 2022 год россиянин может самостоятельно уплатить в Пенсионный фонд страховой взнос в размере 36 669,6 рубля.

Ранее стало известно, что депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, согласно которому коэффициенты трудового стажа, засчитываемые в период ухода за ребенком, увеличиваются вдвое: до 3,6 в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 – за вторым, 10,8 – за третьим или четвертым ребенком.

Таким образом, при рождении и воспитании четырех и более детей граждане смогут получить 48,6 балла, что составляет 5217,7 рубля в текущем году.

В свою очередь, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что поправки в закон "О страховых пенсиях" предусматривают увеличение засчитываемых в период ухода за ребенком баллов, в соответствии с которыми рассчитываются пенсионные выплаты.

По его словам, это позволит снизить число россиян, которые по достижении определенного возраста не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия достаточного количества баллов. Как следствие, в стране вырастет и рождаемость, считает депутат.

