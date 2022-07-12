В столице подвели итоги конкурса туристических маршрутов "Покажи Москву!"

В столице состоялась церемония награждения победителей онлайн-конкурса туристических маршрутов "Покажи Москву!". В нем участвовали как профессиональные гиды, так и любители.

Всего они составили более 300 пеших и велосипедных маршрутов по Москве, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Авторам 17 самых интересных идей вручили дипломы и подарки. Лучшие экскурсии опубликованы на сайте проекта.

Среди них, например, есть прогулка по инновационному центру "Сколково" или маршрут "Коммунарка беговая", на котором можно посмотреть на новый район Москвы во время легкой пробежки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.