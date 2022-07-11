Москва и Подмосковье оказались самыми популярными направлениями для отдыха – Ростуризм

Москва и Подмосковье оказались одними из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Ростуризм составил рейтинг российских регионов, которые чаще всего выбирались туристами. Также в тройку лидеров вошел Краснодарский край.

По словам специалистов, в 2022 году туристы предпочли отдых на природе и недлинные поездки на машине. С начала года в Подмосковье побывали уже более 10 миллионов путешественников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.