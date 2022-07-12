Спорткомплекс для училища олимпийского резерва возвели в Восточном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Восточное Измайлово завершено строительство спорткомплекса с бассейном и залом для художественной гимнастики, в котором будут заниматься учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва (МССУОР) № 1. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что спорткомплекс находится по адресу Измайловский бульвар, владение 75/17. По словам заммэра, раньше там располагался устаревший гимнастический зал.

"Юные спортсмены получат в три раза больше площадей для тренировок, современное оборудование и необходимые помещения для восстановления и поддержания формы", – отметил Бочкарев.

Спорткомплекс состоит из пяти зон и включает зал для занятий художественной гимнастикой, тренажерный зал, зал хореографии и два бассейна. Также в здании расположены сауны, медицинские и массажные кабинеты для восстановления спортсменов.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что после проверки было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации. Он подчеркнул, что спорткомплекс построен с учетом всех современных требований, предъявляемых к залам для профессиональных тренировок.

Ранее сообщалось, что крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве. Ожидается, что новый объект поможет в развитии футбольной академии. За счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и при разной погоде, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.

Еще один спортивный объект появится около станции метро "Улица Академика Янгеля" – в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар" приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Памп-трек будет состоять из двух секций: для новичков (44 метра) и для профессиональных райдеров (169 метров).

