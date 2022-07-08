Путевки в Турцию за год подорожали на 50% – туроператоры

Путевки в Турцию за год подорожали на 50%. О повышении цен рассказали туроператоры. При этом большинство отелей полностью забронированы до конца лета.

За поездку на море по системе "Все включено" россияне готовы платить больше 100 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.