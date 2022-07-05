Новое видео с погибшей в Хургаде туристкой появилось в Сети

Появилось новое видео с погибшей в Хургаде туристкой, на которую напала акула. Очевидцы сняли, как спасатели еще в воде попытались оказать женщине первую помощь.

В конце прошлой недели жертвами акулы в Красном море стали две женщины. Доступ к воде для туристов временно закрыли. Специалисты стали разбираться, что именно привело к агрессии хищника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.