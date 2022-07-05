Туроператор рассказал о состоянии россиян, которые попали в аварию в Турции

Туроператор сообщил о состоянии россиян, которые попали в аварию в Анталье. 5 июля в микроавтобус с туристами лоб в лоб врезался в легковой автомобиль. Пострадали трое соотечественников. Травмы легкие, их жизни ничего не угрожает, заявили представители оператора.

Известно, что у одной женщины сломана рука, ей помощь оказывали в больнице. К решению ситуации уже подключилась страховая компания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.