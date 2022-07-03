Airbus A380 провел в воздухе 13,5 часов с дырой в фюзеляже

Airbus A380 авиакомпании Emirates провел более 13 часов в небе с дырой в фюзеляже. Повреждение обнаружили в аэропорту уже после посадки.

Самолет выполнял рейс из Дубая в Австралию. На подлете к аэропорту экипаж воздушного судна сообщил, что у самолета при взлете могла лопнуть шина. Аварийные службы были приведены в режим готовности. В ходе осмотра в левом фюзеляже обнаружили пробоину, а так же поврежденную шину шасси.

Предположительно, дыра образовалась из-за попадания одного из крепежных болтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

