В турецком Мармарисе отдыхающие заметили в воде акулий плавник. Туристы попытались прогнать рыбу шваброй, однако оказалось, что это была не акула, а средиземноморский сарган.

Уточняется, что эта рыба совершенно неопасная, хотя ее плавник и выглядит достаточно грозно.

По словам специалистов, хищники отдыхающим на турецком побережье не угрожают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.