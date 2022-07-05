В Минпромторге заявили о снижении цен на авто в течение года

Автомобили в России будут дешеветь. Это произойдет в течение года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, текущие высокие цены не могут держаться бесконечно, потому что потребитель не будет приобретать продукцию.

Компании, в свою очередь, вынуждены адаптироваться к запросам рынка. Так, уже на сегодняшний день цена на машины начала стабилизироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.