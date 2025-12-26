АКОРТ: минимальная цена "новогодней корзины" составила 1,3 тысячи рублей

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Минимальная цена "новогодней корзины" составила 1,3 тысячи рублей, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В такую "корзину" входит бутылка игристого вина 0,75 литра, банка красной икры 90–95 граммов, килограмм мандаринов и 500 граммов готового салата оливье.

Богданов объяснил, что на конец декабря минимальная стоимость игристого вина в торговых сетях находится в диапазоне от 239 до 480 рублей, икра стоит от 490 до 800 рублей, мандарины – от 95 до 149 рублей за 1 килограмм, а готовый салат оливье – от 220 до 383 рублей за 500 граммов.

При этом самые доступные позиции мандаринов на 25% дешевле, чем в декабре 2024 года, что снижает стоимость новогоднего набора по сравнению с прошлым годом.

Сильнее всего изменилась стоимость красной икры. В конце 2024 года средняя стоимость стандартной баночки составляла около 1,1 тысячи рублей, сейчас – около 644 рублей, что почти вдвое ниже. Кроме того, минимальные цены снизились примерно в 1,5 раза в пересчете на килограмм – с 11 тысяч до 6,9 тысячи рублей.

Подарочные наборы конфет в картонных и жестяных коробках подешевели в среднем на 7% по сравнению с прошлым декабрем, их стоимость колеблется от 399 до 680 рублей.

Минимальная цена небольшого подарка, вес которого составляет 150 граммов, в крупных сетях составляет 134 рубля, средняя стоимость таких подарков – около 214 рублей, а наборы весом 350 граммов стоят примерно 360 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне стали чаще покупать красную икру в упаковках по полкило. Рост спроса объясняется появлением большего количества бюджетной икры горбуши, что сделало полукилограммовые банки более доступными. По данным экспертов, россияне вернулись к такой фасовке в ноябре – декабре, как это было в 2023 году после рекордной путины лососевых.

