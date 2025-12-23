Диетолог Стародубова: праздничные блюда лучше не хранить дольше 2 суток

Фото: depositphotos/YAYImages

Праздничные блюда не стоит хранить дольше двух суток. Лучше всего доесть их 1 января, сообщила главный диетолог Москвы, замдиректора "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук, профессор Антонина Стародубова.

"До полутора суток – это точно безопасное время хранения блюд с соблюдением всех условий хранения. Если смотреть по гигиеническим нормам, то некоторые продукты и блюда можно хранить до трех суток, например, выпечка", – отметила она.

По словам врача, заправленный салат можно хранить максимум 2–3 часа. При этом не заправленное блюдо может стоять и до двух суток при отсутствии скоропортящихся продуктов, подчеркнула специалист.

Кроме того, она посоветовала приступить к употреблению новогодних блюд с завтрака 31 декабря, чтобы пищеварительной системе было легче справиться с нагрузкой.

"Желательно не переедать и новогоднюю трапезу начать с утра, затем часть блюд – на обед и праздничный легкий ужин", – объяснила Стародубова.

Также диетолог призвала заниматься физической активностью в последний день года.

В свою очередь, врач общей практики Мария Беляева рассказала, что подготовка к праздничным застольям не требует строгих диет. Она рекомендовала сохранить умеренность и придерживаться привычного рациона питания.

"Можно немного скорректировать рацион, но главное – не переусердствовать. Не стоит заранее ограничивать себя или, наоборот, начинать есть "впрок". Лучше просто придерживаться привычного режима, есть по часам и не переедать во время самого праздника", – сообщает Pravda.Ru со ссылкой на слова эксперта.

Как указала Беляева, водный баланс важно поддерживать в качестве ежедневной привычки. Однако здесь также не стоит переусердствовать, поскольку избыточное количество жидкости способно сформировать нагрузку на организм. Специалист посоветовала выпивать от 1 до 2 литров воды в день.

"Лучшая подготовка к Новому году – это здоровый образ жизни, без крайностей и излишеств", – добавила она.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина сообщила, что при составлении новогоднего меню необходимо делать акцент на легкие закуски, в качестве которых подойдут канапе, тарталетки, салаты из свежих овощей и блюда с морепродуктами. Она посоветовала добавить на стол салаты из овощей с сыром Фета, творожным или козьим сыром и фрукты. При этом специалист рекомендовала ограничить колбасы и копчености.

