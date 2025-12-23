Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 22:09

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Стародубова: праздничные блюда лучше не хранить дольше 2 суток

Диетолог назвала срок хранения праздничных блюд

Фото: depositphotos/YAYImages

Праздничные блюда не стоит хранить дольше двух суток. Лучше всего доесть их 1 января, сообщила главный диетолог Москвы, замдиректора "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук, профессор Антонина Стародубова.

"До полутора суток – это точно безопасное время хранения блюд с соблюдением всех условий хранения. Если смотреть по гигиеническим нормам, то некоторые продукты и блюда можно хранить до трех суток, например, выпечка", – отметила она.

По словам врача, заправленный салат можно хранить максимум 2–3 часа. При этом не заправленное блюдо может стоять и до двух суток при отсутствии скоропортящихся продуктов, подчеркнула специалист.

Кроме того, она посоветовала приступить к употреблению новогодних блюд с завтрака 31 декабря, чтобы пищеварительной системе было легче справиться с нагрузкой.

"Желательно не переедать и новогоднюю трапезу начать с утра, затем часть блюд – на обед и праздничный легкий ужин", – объяснила Стародубова.

Также диетолог призвала заниматься физической активностью в последний день года.

В свою очередь, врач общей практики Мария Беляева рассказала, что подготовка к праздничным застольям не требует строгих диет. Она рекомендовала сохранить умеренность и придерживаться привычного рациона питания.

"Можно немного скорректировать рацион, но главное – не переусердствовать. Не стоит заранее ограничивать себя или, наоборот, начинать есть "впрок". Лучше просто придерживаться привычного режима, есть по часам и не переедать во время самого праздника", – сообщает Pravda.Ru со ссылкой на слова эксперта.

Как указала Беляева, водный баланс важно поддерживать в качестве ежедневной привычки. Однако здесь также не стоит переусердствовать, поскольку избыточное количество жидкости способно сформировать нагрузку на организм. Специалист посоветовала выпивать от 1 до 2 литров воды в день.

"Лучшая подготовка к Новому году – это здоровый образ жизни, без крайностей и излишеств", – добавила она.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина сообщила, что при составлении новогоднего меню необходимо делать акцент на легкие закуски, в качестве которых подойдут канапе, тарталетки, салаты из свежих овощей и блюда с морепродуктами. Она посоветовала добавить на стол салаты из овощей с сыром Фета, творожным или козьим сыром и фрукты. При этом специалист рекомендовала ограничить колбасы и копчености.

Торговые сети начали предлагать классику новогоднего стола и сотни других блюд

Читайте также


обществоеда

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика