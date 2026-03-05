Форма поиска по сайту

05 марта, 10:00

Шоу-бизнес
Юрист Ермохина: комик Сабуров может обжаловать запрет на въезд в РФ в течение 2 месяцев

Юрист рассказала, как комик Сабуров может обжаловать запрет на въезд в Россию

Фото: youtube.com/Нурлан Сабуров

Стендап-комик Нурлан Сабуров может в течение 2 месяцев обжаловать запрет на въезд в Россию. Об этом РИА Новости заявила юрист Елена Ермохина.

"Нурлан Сабуров имеет полное право обжаловать 50-летний запрет на въезд в Россию, введенный по пункту 1 части 1 статьи 25.8 ФЗ № 114-ФЗ и части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ за миграционные, налоговые нарушения и публичные высказывания. Процедура начинается с досудебной жалобы в ГУВМ МВД, затем – административный иск в районный суд по статье 219 КАС РФ в течение 3 месяцев", – сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что шансы на отмену около 10–20% по судебной практике Верховного суда России. С ее слов, суды строго подходят к делам о национальной безопасности. Добиться отмены запрета можно при доказательствах процессуальных ошибок, отсутствия угрозы или изменении обстоятельств, уточнила юрист.

Сабурову запретили въезд в РФ в конце января. Решение принято в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Среди возможных причин запрета журналисты называли нарушения миграционных и налоговых законов. Как писали СМИ, комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников, игнорируя установленные в стране правила.

После случившегося Сабуров вернулся на родину – в Казахстан. Однако Комитет нацбезопасности республики начал проверку юмориста по статье о наемничестве. Причиной стало заявление активиста Марата Турымбетова о том, что летом 2025 года Сабуров передал армии России в зоне спецоперации 10 мотоциклов.

В Госдуме комику предложили в случае уголовного преследования в Казахстане обратиться к Владимиру Путину и попросить предоставить политическое убежище.

Комик Сабуров вернулся в Казахстан

